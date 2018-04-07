Свертки с героино нашли у жителя Совхоза имени Ленина

Полиция задержала 32-летнего мужчину, у которого в ходе проверки были обнаружены 15 свертков с порошком. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс‐службе столичного главка МВД.

Мужчину задержали на остановке. В двух из найденных свертков обнаружили 3,6 грамма героина. Остальные 13 свертков направили в Экспертно-криминалистический центр МВД для проведения химической экспертизы.

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы по статье 228.1 Уголовного кодекса.