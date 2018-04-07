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Камера запечатлела момент убийства силовиками мужчины в Кабардино-Балкарии
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Камера запечатлела момент убийства силовиками мужчины в Кабардино-Балкарии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры драки с летальным исходом, произошедшей в ночь на минувшую пятницу, 6 апреля, в Приэльбрусье.
На записи видно, как мужчины стоят на улице и ведут разговор. Внезапно один из них ударил собеседника по лицу, после чего вступил в драку с ним и человеком, подоспевшим на помощь к его оппоненту.
Через некоторое время в ход пошел нож, и 25-летний пострадавший получил несколько ранений, в том числе — в шею, от которых он впоследствии скончался.
Убийца и его спутник поспешно скрылись с места происшествия.
По информации «Комсомольской Правды», мужчины, расправившиеся с местным жителем, являются сотрудниками одного из силовых ведомств. В настоящее время они задержаны, проводятся следственные мероприятия.
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