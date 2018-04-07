Молодой человек украл шесть двигателей с территории завода в Калининграде

Об этом сообщили в региональном МВД.

По данным в пресс-службы ведомства, с заявлением о краже шести электродвигателей от оборудования для производства кормов, а также 20-ти метров медного кабеля в полицию обратился руководитель одного из предприятий.

Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный местный житель. Молодой человек проник на территорию предприятия, отжав металлический лист, закрывающий технический проём. Злоумышленнику удалось открутить двигатели и поочередно перенести их во двор своего дома, после чего он сдал запчасти в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет колонии.