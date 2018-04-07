Ещё
Молодой человек украл шесть двигателей с территории завода в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодой человек украл шесть двигателей с территории завода в Калининграде 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщили в региональном МВД.
По данным в пресс-службы ведомства, с заявлением о краже шести электродвигателей от оборудования для производства кормов, а также 20-ти метров медного кабеля в полицию обратился руководитель одного из предприятий.
Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный местный житель. Молодой человек проник на территорию предприятия, отжав металлический лист, закрывающий технический проём. Злоумышленнику удалось открутить двигатели и поочередно перенести их во двор своего дома, после чего он сдал запчасти в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет колонии.
АиФ: последние новости
Грабители отобрали у 90-летнего калининградца продукты и 300 рублей В Калининграде трех приставов судят за взятки и мошенничество В Калининграде судят водителя, пытавшегося подкупить инспектора ДПС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина93
«Россия никогда не подчинится»180
Познер высказался о действиях США в адрес РФ130
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар138
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован28
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение