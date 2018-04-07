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Бойцы Росгвардии задержали в Балаково упорного наркомана
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Бойцы Росгвардии задержали в Балаково упорного наркомана 

Новости Саратова 47 минут назад
Фото: Новости Саратова
Мужчина привлек к себе внимание тем, что долго разыскивал что-то во дворе дома.
Такое нестандартное поведение привлекло внимание соседей, которые вызвали полицию к месту непонятных «розысков» возле дома на Саратовском шоссе.
Сотрудники Росгвардии, которые патрулировали город, получили ориентировку на подозрительного гражданина и выдвинулись по указанному адресу. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Патрульные застали у подъезда мужчину, который сильно занервничал при виде полиции. Отнекиваться наркоман не стал и сразу сообщил, что в кармане куртки у него есть наркотики.
Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла у подозреваемого обмотанный фольгой сверток с наркотическим веществом в крупном размере. Выяснилось, что 35-летний местный житель купил «дурь» для  личного потребления. Продавец оставил ему «закладку» по дворе дома, искав которую наркоман и «спалился».
Положение задержанного осложнило то, что в 2017 году он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Теперь у него будет вторая «ходка» по той же статье.
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