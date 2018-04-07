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Надымчанин заплатит огромный штраф за вылов 600 щокуров
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Надымчанин заплатит огромный штраф за вылов 600 щокуров 

Красный Север 51 минуту назад
Фото: Красный Север
В Надыме суд по требованию прокурора приговорил рыбака к крупному штрафу за незаконную добычу чира (щокура).
Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, надымчанин за 10 дней в сентябре прошлого года наловил в акватории надымской Оби более 620 щокуров, тем самым причинил государству ущерб на сумму 260 820 рублей.
В феврале 2018 года он был осужден по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением особо крупного ущерба). А на днях Надымский городской суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного в пользу государства причиненного ущерба в размере 260 820 рублей.
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