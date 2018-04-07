Жительница Тольятти пригласила домой вора 

Ошиблась в выборе. Женщина проснулась без мужчины, телефона и планшета. Вещи пропали после вечеринки с приятелем. В полицию обратилась жительница Автозаводского района Тольятти, у которой из дома украли гаджеты. Мобильный телефон и планшет были оценены в четыре тысячи рублей. Стражи порядка выяснили, что в день пропажи в гостях у пострадавшей находился ее знакомый. Молодые люди выпивали. Затем, по предварительным данным следствия, мужчина дождался, пока хозяйка уснет. Он взял лежавший на столе телефон и отыскал в комоде планшет. Разжившись чужой бытовой электроникой, злоумышленник скрылся. Установив личность подозреваемого, полицейские провели задержание. 23-летний знакомый женщины нигде не работал и, как выяснилось, уже имел судимость. Тогда его признали виновным в краже. Молодой человек заявил, что чужое имущество взял для себя, продавать не планировал. Стражи правопорядка изъяли гаджеты и вернули законной владелице. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области