СК РФ инициировал арест высокопоставленного силовика

Об этом сообщает официальный telegram-канал СК РФ. Высокопоставленного силовика подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве: «10 лет он незаконно получал ежеесячные денежные выплаты, полагающихся ветеранам боевых действий. В результате были похищены бюджетные средства в размере около 250 тысяч рублей».

Также правоохранители обвиняют силовика в злоупотреблени полномочиями для незаконного получения земли: «Кроме того, сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка на острове Селигер».