Ещё
СК РФ инициировал арест высокопоставленного силовика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК РФ инициировал арест высокопоставленного силовика 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Начальника УЭБи ПК УМВД по Новгородской области арестовали из-за обвинений в мошенничестве.
Об этом сообщает официальный telegram-канал СК РФ. Высокопоставленного силовика подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве: «10 лет он незаконно получал ежеесячные денежные выплаты, полагающихся ветеранам боевых действий. В результате были похищены бюджетные средства в размере около 250 тысяч рублей».
Также правоохранители обвиняют силовика в злоупотреблени полномочиями для незаконного получения земли: «Кроме того, сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка на острове Селигер».
ИД «Собеседник»: последние новости
Совладельцев "Суммы" арестовали за хищение 2,5 млрд из бюджета У судов появится право запрещать водить авто и общаться с людьми Сотрудника столичной школы арестовали за сношения с террористами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ72
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован19
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар98
Россия направила ноту Британии103
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь144
Видео
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение