В Ростовской области из-за «мертвых душ» на работе задержали чиновника

На Дону задержан заместитель директора Красносулинской службы муниципального заказа, сообщил 161.ru источник в правоохранительных органах региона.

Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, чиновник больше года получал зарплаты за двух несуществующих сотрудников. Он фиктивно устроил на службу электромонтера и дорожного рабочего.

Таким образом, чиновник, по версии следствия, похитил полмиллиона рублей. В операции по его задержанию принимали участие бойцы ОМОН.

— Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области . Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.