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В Ростовской области из-за «мертвых душ» на работе задержали чиновника
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В Ростовской области из-за «мертвых душ» на работе задержали чиновника 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На Дону задержан заместитель директора Красносулинской службы муниципального заказа, сообщил 161.ru источник в правоохранительных органах региона.
Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, чиновник больше года получал зарплаты за двух несуществующих сотрудников. Он фиктивно устроил на службу электромонтера и дорожного рабочего.
Таким образом, чиновник, по версии следствия, похитил полмиллиона рублей. В операции по его задержанию принимали участие бойцы ОМОН.
— Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Несколькими месяцами раньше в соседнем Зверево задержали замглавы администрации Альбину Порошину. Ее подозревают в получении взятки.
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