Воспитателя челябинского детсада, ударившую ножом пьяного мужа, отпустили под подписку

Воспитателя челябинского детского сада, которая ударила ножом в грудь пьяного мужа-дебошира, отпустили домой. Трое детей женщины, помещённые после произошедшего в социально-реабилитационный центр, вернутся к матери.

— Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — подтвердила руководитель пресс-службы УМВД города Светлана Калмыкова . — Расследование уголовного дела продолжается.

Драма в семье 35-летней воспитательницы, живущей на северо-западе, произошла вечером в четверг, 5 апреля. По предварительным данным, муж в очередной раз напился и стал всячески оскорблять жену. Пока неизвестно, распускал ли он руки, но женщина схватила кухонный нож и ударила супруга. Скорая помощь забрала мужчину в больницу, где его прооперировали. Подозреваемую отвезли в полицию, детей — в соццентр.

Уголовное дело возбудили по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия). Если по результатам расследования квалификация поступка женщины останется прежней, то ей может грозить вплоть до 10 лет колонии. Если удастся добиться мягкого наказания без реального лишения свободы, то в любом случае о работе педагога многодетной матери придётся забыть.