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Полицейские в Кировской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей у жителя Подосиновского района
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Полицейские в Кировской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей у жителя Подосиновского района 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: ГТРК Вятка
На днях в отделение полиции «Подосиновское» поступило сообщение о том, что в д. Горносталиха совершено преступление — у 43-летнего жителя этой деревни похитили все сбережения в сумме 121 тысяча рублей. Прибывшей на место следственно-оперативной группе потерпевший пояснил, что, когда он вернулся домой с работы, его пожилая мать, 1938 года рождения, рассказала о визите двух незнакомцев. Хозяин сразу же проверил место хранения денег, оказалось, что они пропали…
Пенсионерка рассказала полицейским, что около 14 часов она услышала шум в сенях, вышла из дома и увидела незнакомых мужчину и женщину. Незваная гостья, представившись журналисткой, увела пенсионерку в дом, где стала якобы брать у нее интервью, предоставив тем самым своему подельнику свободу действий. Вскоре он нашел деньги, и злоумышленники ретировались из деревни…
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили их личности — ими оказались жители Подосиновского района, ранее уже попадавшие в поле зрения правоохранительных органов. 25-летний подозреваемый и его 24-летняя подельница признались в том, что похищенные деньги поделили поровну. У него сотрудники полиции изъяли 31 тысячу рублей, у женщины — 15 тысяч.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Проводятся следственные и иные процессуальные действия.
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