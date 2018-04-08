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Полиция ищет неизвестного, угнавшего внедорожник в Новой Москве
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Полиция ищет неизвестного, угнавшего внедорожник в Новой Москве 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Автомобиль угнан из поселка Коммунарка.
Сотрудники правоохранительных органов начали поиски неизвестного, угнавшего иномарки в Новой Москве. Сообщается, что угнал внедорожник из поселения Сосенское.
— У 39-летнего мужчины угнали авто марки «Toyota», стоимостью более трех миллионов рублей. По данному происшествия возбуждено уголовное дело, — рассказали агентству городских новостей «Москва» в Министерстве внутренних дел (МВД).
По данным ведомства, следственные действия продолжаются.
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