В Московском районе разбойники похитили у петербуржца кортик и 800 тысяч рублей

Добычей троих, напавших на 50-летнего петербуржца в Московском районе, оказались банковские карточки и кортик. Разбойников разыскивает полиция.

Как стало известно, 6 апреля около 10.30 во дворе дома 8 корпус 1 по улице Пулковской злоумышленники, применив физическую силу, отобрали у гражданина ключи от квартиры. Проникнув в помещение, они совершили хищение принадлежавшего пострадавшему кортика, а затем сняли с его банковских карт денежные средства в размере 800 тысяч рублей.