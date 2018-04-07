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В Московском районе разбойники похитили у петербуржца кортик и 800 тысяч рублей
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В Московском районе разбойники похитили у петербуржца кортик и 800 тысяч рублей 

Интересант 36 минут назад
Добычей троих, напавших на 50-летнего петербуржца в Московском районе, оказались банковские карточки и кортик. Разбойников разыскивает полиция.
Как стало известно, 6 апреля около 10.30 во дворе дома 8 корпус 1 по улице Пулковской злоумышленники, применив физическую силу, отобрали у гражданина ключи от квартиры. Проникнув в помещение, они совершили хищение принадлежавшего пострадавшему кортика, а затем сняли с его банковских карт денежные средства в размере 800 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК России (разбой)», — сообщили сегодня в петербургском главке МВД РФ.
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