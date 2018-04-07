Пропали деньги и сим-карты: на Дону налетчик обокрал почту 

В Азове 29-летний мужчина ночью отжал металлопластиковое окно и проник в филиал «Почты России». 29-летний вор взял все, что оказалось в поле зрения: сим-карты и деньги из кассы.
— Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Утром, придя на работу, сотрудники почты поняли, что здесь побывал незваный гость. Работники сразу же написали заявление в полицию.
Несколько дней вору удавалось скрываться от силовиков. Но накануне, шестого апреля, его все же поймали.
— В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчина уже был судим за аналогичное преступление, — отметили в ведомстве.
Если суд признает вину, то злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.