В КБР при ограблении компьютерного клуба пострадала девушка

Сотрудница компьютерного клуба была избита при ограблении, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по республике.

5 апреля в полицию обратилась 24-летняя жительница Чегема с заявлением об ограблении компьютерного клуба в котором она работает.

Девушка рассказала о том, что в семь утра в помещение ворвался неизвестный и угрожая ей ножом, похитил деньги из кассы.

Кроме того, от его рук пострадала и заявительница. Преступник ее избил.

Вскоре полицейские установили личность грабителя и задержали его. Им оказался 34-летний житель села Лечинкай. Против него возбуждено уголовное дело.