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В КБР при ограблении компьютерного клуба пострадала девушка
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В КБР при ограблении компьютерного клуба пострадала девушка 

АиФ Ставрополье 40 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудница компьютерного клуба была избита при ограблении, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по республике.
5 апреля в полицию обратилась 24-летняя жительница Чегема с заявлением об ограблении компьютерного клуба в котором она работает.
Девушка рассказала о том, что в семь утра в помещение ворвался неизвестный и угрожая ей ножом, похитил деньги из кассы.
Кроме того, от его рук пострадала и заявительница. Преступник ее избил.
Вскоре полицейские установили личность грабителя и задержали его. Им оказался 34-летний житель села Лечинкай. Против него возбуждено уголовное дело.
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