Тело мужчины нашли в реке в Пушкине

«Шестого апреля в 10:40 в реке на улице Некрасова в Пушкине без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полиция принимает меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.

Следователи проводят проверку по данному факту, заключил представитель пресс-службы.