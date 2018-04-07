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Тело мужчины нашли в реке в Пушкине
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Тело мужчины нашли в реке в Пушкине 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в реке в подмосковном Пушкине, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Шестого апреля в 10:40 в реке на улице Некрасова в Пушкине без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полиция принимает меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.
Следователи проводят проверку по данному факту, заключил представитель пресс-службы.
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