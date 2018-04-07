Тело мужчины нашли в реке в Пушкине 

Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в реке в подмосковном Пушкине, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Шестого апреля в 10:40 в реке на улице Некрасова в Пушкине без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полиция принимает меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.
Следователи проводят проверку по данному факту, заключил представитель пресс-службы.