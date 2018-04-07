Полицейские установили причастность жителя Нестеровского района к краже ноутбука

В дежурную часть отдела полиции по Нестеровскому району обратился 63-летний житель одного из поселков с заявлением о краже ноутбука из его квартиры. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. В ходе проверки участковые уполномоченные полиции установили причастность к содеянному 52-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи и разбой.

Выяснилось, что несколькими днями ранее злоумышленник приходил домой к знакомому и просил одолжить ему денег. Уходя, мужчина заметил ключ от входной двери, который незаметно для хозяина квартиры забрал с собой. Дождавшись, пока потерпевший отсутствовал дома, подозреваемый проник в его жилище, открыв входную дверь ключом, похитил ноутбук и скрылся.