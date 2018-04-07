Ещё
Полицейские установили причастность жителя Нестеровского района к краже ноутбука
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские установили причастность жителя Нестеровского района к краже ноутбука 

Вести Калининград 53 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В дежурную часть отдела полиции по Нестеровскому району обратился 63-летний житель одного из поселков с заявлением о краже ноутбука из его квартиры. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. В ходе проверки участковые уполномоченные полиции установили причастность к содеянному 52-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи и разбой.
Выяснилось, что несколькими днями ранее злоумышленник приходил домой к знакомому и просил одолжить ему денег. Уходя, мужчина заметил ключ от входной двери, который незаметно для хозяина квартиры забрал с собой. Дождавшись, пока потерпевший отсутствовал дома, подозреваемый проник в его жилище, открыв входную дверь ключом, похитил ноутбук и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде полицейские нашли тайник с драгоценностями За хищения при строительстве калининградского стадиона братьям-миллиардерам грозит до 20 лет тюрьмы Пенсионерка избила ведром соседку в Полесском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия «отделилась» от России382
«Началась война с Россией»485
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска74
Украина огласила приговор экипажу российского судна269
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР95
Видео
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
05:28
«Британцам есть что скрывать»
Политика
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение