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Сотрудниками полиции задокументирована противоправная деятельность участников криминальной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях
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Сотрудниками полиции задокументирована противоправная деятельность участников криминальной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Крым пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что трое злоумышленников осуществляли финансовые операции на территории Республики Крым, Московского региона, Тульской области и других регионов Российской Федерации без соответствующей лицензии", — рассказала Ирина Волк.
В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги взимали не менее 7-9 процентов от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму не менее 9 млн рублей.
"По имеющейся информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, составил не менее 140 млн рублей", — добавила официальный представитель ведомства.
На основании собранных материалов, СЧ СУ МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено более 10 обысков. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности печати организаций, ключи системы доступа «клиент-банк», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 20 фиктивных организаций.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников группы, продолжаются.
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