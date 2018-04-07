Сотрудниками полиции задокументирована противоправная деятельность участников криминальной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Крым пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Установлено, что трое злоумышленников осуществляли финансовые операции на территории Республики Крым, Московского региона, Тульской области и других регионов Российской Федерации без соответствующей лицензии", — рассказала Ирина Волк.

В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги взимали не менее 7-9 процентов от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму не менее 9 млн рублей.

"По имеющейся информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, составил не менее 140 млн рублей", — добавила официальный представитель ведомства.

На основании собранных материалов, СЧ СУ МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено более 10 обысков. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности печати организаций, ключи системы доступа «клиент-банк», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 20 фиктивных организаций.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников группы, продолжаются.