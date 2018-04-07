В Чебоксарах по «горячим следам» задержан подозреваемый в ограблении пожилой женщины

Злоумышленник сбил потерпевшую с ног и выхватил у нее из рук сумку. Пенсионерка сразу сообщила о случившемся в полицию. Первыми на сообщение о грабеже отреагировали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Чебоксары Леонид Тихонов Артем Воронин , которые ближе всех находились к месту совершения преступления. 39-летний безработный из Чебоксар был задержан ими по приметам. К тому же, при досмотре задержанного, патрульные обнаружили банковскую карту пострадавшей. Подозреваемый показал полицейским, где спрятал похищенную сумку. В настоящее время неоднократно судимый чебоксарец находится под арестом. Оперативники проверяют его на причастность к другим преступлениям.