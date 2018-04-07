Ещё
В Чебоксарах по «горячим следам» задержан подозреваемый в ограблении пожилой женщины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чебоксарах по «горячим следам» задержан подозреваемый в ограблении пожилой женщины 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Злоумышленник сбил потерпевшую с ног и выхватил у нее из рук сумку.
Пенсионерка сразу сообщила о случившемся в полицию. Первыми на сообщение о грабеже отреагировали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Чебоксары Леонид Тихонов и Артем Воронин, которые ближе всех находились к месту совершения преступления. 39-летний безработный из Чебоксар был задержан ими по приметам. К тому же, при досмотре задержанного, патрульные обнаружили банковскую карту пострадавшей. Подозреваемый показал полицейским, где спрятал похищенную сумку. В настоящее время неоднократно судимый чебоксарец находится под арестом. Оперативники проверяют его на причастность к другим преступлениям.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Кадровые изменения в МВД России В Екатеринбурге вынесен приговор фигурантам уголовного дела В суд передано уголовное дело по факту совершения мошенничеств при получении лизинга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия «отделилась» от России382
«Началась война с Россией»485
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска74
Украина огласила приговор экипажу российского судна269
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР95
Видео
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
05:28
«Британцам есть что скрывать»
Политика
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение