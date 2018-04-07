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Нежадный грабитель похитил из магазина в Самаре только то, что ему было необходимо
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Нежадный грабитель похитил из магазина в Самаре только то, что ему было необходимо 

ТРК Губерния 1 час назад
Одна неоплаченная бутылка спиртного может привести злоумышленника к четырем годам лишения свободы.
Мужчина зашел в один из магазинов областного центра, что на улице Аэродромной, взял с прилавка бутылку алкогольной продукции, стоимостью чуть меньше 500 рублей, и выбежал из торговой точки. Об этом в полицию заявила сотрудница магазина, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители установили приметы предполагаемого преступника и направление, в котором он скрылся. При проверке ранее судимых лиц, подозрения стражей правопорядка пали на жителя Советского района Самары. К 23 годам молодой человек уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Вскоре предполагаемый грабитель был задержан.
Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Если суд признает подозреваемого виновным, ему может грозить до 4 лет лишения свободы.
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