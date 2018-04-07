В Башкортостане раскрыта серия краж 

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Янаульскому району задержан местный житель, подозреваемый в 20 кражах и в незаконном хранении оружия.
В полицию Янаульского района поступали заявления от местных жителей о кражах из магазинов, детского сада, жилых домов, гаражей подсобных помещений и сараев. Похищены денежные средства, одежда, ценные вещи, постельное белье, инструменты, стройматериалы, домашний скот. Вор даже забрался в детсад села Прогресс, где украл продукты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след и задержать подозреваемого. Во время обыска в доме 50-летнего ранее судимого за кражи сельчанина, кроме похищенных вещей, оперативниками было обнаружено два обреза, сделанных из охотничьих ружей.
50-летний мужчина признался в содеянном. В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к 20 подобным преступлениям. Проверяется происхождение огнестрельного оружия.
По факту краж возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так же по факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.