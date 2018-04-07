В Башкортостане раскрыта серия краж

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Янаульскому району задержан местный житель, подозреваемый в 20 кражах и в незаконном хранении оружия.

В полицию Янаульского района поступали заявления от местных жителей о кражах из магазинов, детского сада, жилых домов, гаражей подсобных помещений и сараев. Похищены денежные средства, одежда, ценные вещи, постельное белье, инструменты, стройматериалы, домашний скот. Вор даже забрался в детсад села Прогресс, где украл продукты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след и задержать подозреваемого. Во время обыска в доме 50-летнего ранее судимого за кражи сельчанина, кроме похищенных вещей, оперативниками было обнаружено два обреза, сделанных из охотничьих ружей.

50-летний мужчина признался в содеянном. В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к 20 подобным преступлениям. Проверяется происхождение огнестрельного оружия.