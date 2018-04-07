В Самарской области ловят собутыльников-грабителей 

27-летний парень украл у отключившегося собутыльника телефон за 5 тысяч рублей, продал его за 250 руб., а деньги пропил. О возмездии, которое его теперь ждёт, пишет областной главк.
54-летний житель Богатовского района Самарской области обратился в полицию с заявлением о краже телефона. Потерпевший признался, что пропажу обнаружил после попойки с молодым приятелем. Мужчина выпил лишнего и отключился, чем и воспользовался неблагодарный гость. Личность подозреваемого была быстро установлена стражами правопорядка. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражу. Задержанный парень во всем сознался. Он рассказал, что телефон удалось продать за 250 рублей. Эти деньги были вновь пущены на выпивку. За новую кражу он может лишиться свободы на срок до 2 лет. Напомним, недавно житель Жигулевска тоже стал жертвой приятеля-собутыльника.