Ещё
В Самарской области ловят собутыльников-грабителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области ловят собутыльников-грабителей 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
27-летний парень украл у отключившегося собутыльника телефон за 5 тысяч рублей, продал его за 250 руб., а деньги пропил. О возмездии, которое его теперь ждёт, пишет областной главк.
54-летний житель Богатовского района Самарской области обратился в полицию с заявлением о краже телефона. Потерпевший признался, что пропажу обнаружил после попойки с молодым приятелем. Мужчина выпил лишнего и отключился, чем и воспользовался неблагодарный гость. Личность подозреваемого была быстро установлена стражами правопорядка. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражу. Задержанный парень во всем сознался. Он рассказал, что телефон удалось продать за 250 рублей. Эти деньги были вновь пущены на выпивку. За новую кражу он может лишиться свободы на срок до 2 лет. Напомним, недавно житель Жигулевска тоже стал жертвой приятеля-собутыльника.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
ТРК Губерния: последние новости
Нежадный грабитель похитил из магазина в Самаре только то, что ему было необходимо Житель Богатовского района угрожал расправой 9-летнему сыну сожительницы Операция по краже металлических ограждений двух самарцев потерпела фиаско
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия «отделилась» от России382
«Началась война с Россией»485
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска74
Украина огласила приговор экипажу российского судна269
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР95
Видео
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
05:28
«Британцам есть что скрывать»
Политика
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение