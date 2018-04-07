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В НСО осудили женщину за фиктивную постановку на учет иностранца
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В НСО осудили женщину за фиктивную постановку на учет иностранца 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Мировой судья Татарского судебного района Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу 57-летней жительницы района Ольги Шкариной. Которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
28 декабря 2017 года женщина решила помочь своему знакомому. Для этого она пришла в МКУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» города Татарска и там обманула сотрудника центра. Женщина фиктивно поставила на учет иностранных граждан по месту пребывания в принадлежащем ей жилом помещении. Судья приговорил Шкарину к штрафу в размере 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
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