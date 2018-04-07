Тело мужчины нашли в квартире в Видном

«Шестого апреля в 14:07 в квартире дома на проспекте Ленинского Комсомола в Видном без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 40-45 лет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полиция принимает меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.

Следователи проводят проверку по данному факту, заключил представитель пресс-службы.