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Тело мужчины нашли в квартире в Видном
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Тело мужчины нашли в квартире в Видном 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в квартире в подмосковном Видном, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Шестого апреля в 14:07 в квартире дома на проспекте Ленинского Комсомола в Видном без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 40-45 лет», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полиция принимает меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.
Следователи проводят проверку по данному факту, заключил представитель пресс-службы.
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