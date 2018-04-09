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Три проститутки обокрали квартиру столичного менеджера в Ховрино на 3,2 млн руб.
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Три проститутки обокрали квартиру столичного менеджера в Ховрино на 3,2 млн руб. 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
На севере столицы три девушки похитили из квартиры клиента 3,2 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 6 апреля в полицию обратился 32-летний житель столицы, работающий менеджером в одной из телекомуникационных компаний.
«Мужчина сообщил, что пригласил к себе в квартиру на ул. Петрозаводская трех девушек для оказания ему интимных услуг. Контакты проституток он нашел в интернете. Девушки пришли, провели с заявителем ночь, а утром мужчина обнаружил пропажу из дома 3,2 млн руб. наличными», — сказал собеседник агентства.
Потерпевший передал полицейским приметы девушек, и в МВД после проверки возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск подозреваемых.
Агентство «Москва»: последние новости
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