Три девушки украли у москвича из квартиры 3,2 млн рублей

«Шестого апреля в 23:50 в ОМВД обратился мужчина 1985 года рождения и заявил, что с 19:00 2 апреля до 07:40 3 апреля три неизвестные девушки путем свободного доступа вошли в его квартиру, откуда совершили кражу принадлежащих ему денег в сумме 3,2 миллиона рублей, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел в районе Ховрино на севере Москвы.

По факту кражи денег из квартиры следователи проводят проверку, заключил представитель пресс-службы.