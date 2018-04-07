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Три девушки украли у москвича из квартиры 3,2 млн рублей
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Белоруссия "отделилась" от России

Три девушки украли у москвича из квартиры 3,2 млн рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: riamo.ru
Три неизвестных девушки обокрали квартиру в столичном районе Ховрино, они забрали 3,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«Шестого апреля в 23:50 в ОМВД обратился мужчина 1985 года рождения и заявил, что с 19:00 2 апреля до 07:40 3 апреля три неизвестные девушки путем свободного доступа вошли в его квартиру, откуда совершили кражу принадлежащих ему денег в сумме 3,2 миллиона рублей, скрылись», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что инцидент произошел в районе Ховрино на севере Москвы.
По факту кражи денег из квартиры следователи проводят проверку, заключил представитель пресс-службы.
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