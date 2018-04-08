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Полиция возбудила уголовное дело после кражи тремя девушками 3,2 млн руб. из квартиры москвича в Ховрино
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Полиция возбудила уголовное дело после кражи тремя девушками 3,2 млн руб. из квартиры москвича в Ховрино 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: MosDay.ru
На севере столицы из квартиры украли 3,2 млн руб., возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«В полицию обратился 33-летний мужчина проживающий на ул. Петрозаводская, и заявил, что три неизвестные девушки, находившиеся у него в гостях, путем свободного доступа, из шкафа тайно похитили принадлежащие ему денежные средства и скрылись. Материальный ущерб составил 3,2 млн руб.», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».
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 Ещё 5 источников 
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