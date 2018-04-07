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В Невинномысске мужчина обворовал сотрудницу скорой помощи
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В Невинномысске мужчина обворовал сотрудницу скорой помощи 

АиФ Ставрополье 41 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Известно, что неизвестный проник на станцию скорой помощи и похитил из сумки одной из сотрудниц кошелёк и ювелирные изделия.
Полицейскими в короткие сроки удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель Краснодарского края.
Мужчину доставили в отделение, где он дал признательные показания. Оказалось, что похищенные украшения он продал, а деньги потратил.
Против преступника возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданке». Сейчас он заключен под стражу.
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