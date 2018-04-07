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Из-за кражи домашних птиц житель Темрюкского района может лишиться свободы
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Из-за кражи домашних птиц житель Темрюкского района может лишиться свободы 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Житель Темрюкского района из-за кражи домашней птицы у соседки, может лишиться свободы до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
С заявлением о краже в местную дежурную часть женщина, у которой с территории ее домовладения постоянно пропадает домашняя птица.
Полицейские утановили причастность к совершению кражи 45-летнего соседа потерпевшей и задержали мужчину по месту проживания.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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