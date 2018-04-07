Из-за кражи домашних птиц житель Темрюкского района может лишиться свободы

С заявлением о краже в местную дежурную часть женщина, у которой с территории ее домовладения постоянно пропадает домашняя птица.

Полицейские утановили причастность к совершению кражи 45-летнего соседа потерпевшей и задержали мужчину по месту проживания.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.