Из-за кражи домашних птиц житель Темрюкского района может лишиться свободы 

Житель Темрюкского района из-за кражи домашней птицы у соседки, может лишиться свободы до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
С заявлением о краже в местную дежурную часть женщина, у которой с территории ее домовладения постоянно пропадает домашняя птица.
Полицейские утановили причастность к совершению кражи 45-летнего соседа потерпевшей и задержали мужчину по месту проживания.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.