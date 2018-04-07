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Сотрудника РЖД задержали в Ростовской области за получение взятки
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Сотрудника РЖД задержали в Ростовской области за получение взятки 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ростов-на-Дону. Сотрудник структуры Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов ж/д транспорта (ДКРС-Юг ОАО «РЖД») задержан за получение взятки в 35 млн рублей. Об этом передаёт Росбалт.
Сообщается, что сотрудник был задержан с поличным при получении незаконного вознаграждения за заключение договора без конкурса. По словам источника издания, он также должен был содействовать беспрепятственному подписанию актов выполненных работ и своевременной оплате работ по очистке от взрывоопасных предметов территории железной дороги на участке Журавка — Миллерово.
В ходе проверки правоохранители выявили целую преступную группу, состоящую из должностных лиц структуры РЖД. Её члены контролировали коррупционную схему заключения договоров строительного подряда. В результате контракты с РЖД подписывались по завышенной стоимости, а работы принимались и оплачивались без фактического выполнения, сообщил источник издания.
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