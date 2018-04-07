Сотрудника РЖД задержали в Ростовской области за получение взятки

Ростов-на-Дону. Сотрудник структуры Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов ж/д транспорта (ДКРС-Юг ОАО «РЖД» ) задержан за получение взятки в 35 млн рублей. Об этом передаёт Росбалт

Сообщается, что сотрудник был задержан с поличным при получении незаконного вознаграждения за заключение договора без конкурса. По словам источника издания, он также должен был содействовать беспрепятственному подписанию актов выполненных работ и своевременной оплате работ по очистке от взрывоопасных предметов территории железной дороги на участке Журавка — Миллерово

В ходе проверки правоохранители выявили целую преступную группу, состоящую из должностных лиц структуры РЖД. Её члены контролировали коррупционную схему заключения договоров строительного подряда. В результате контракты с РЖД подписывались по завышенной стоимости, а работы принимались и оплачивались без фактического выполнения, сообщил источник издания.