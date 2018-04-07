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Житель Богатовского района лишился телефона, уснув во время застолья
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Житель Богатовского района лишился телефона, уснув во время застолья 

Волга Ньюс 1 час назад
Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции осмотрели жилище, изъяли необходимые улики, опросили соседей потерпевшего. Было установлено, что следы взлома на входной двери и окнах отсутствуют.
У правоохранителей появилось предположение, что к краже может быть причастно лицо, которое имело свободный доступ в жилище. Потерпевший пояснил, что накануне к нему заходил знакомый, с которым они распивали спиртное. В ходе застолье хозяин, не рассчитав с количеством выпитого, заснул, а, проснувшись, обнаружил пропажу телефона.
Сотрудники полиции выяснили, где проживает предполагаемый злоумышленник и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 27-летний местный житель, который рассказал, что, находясь в гостях, он дождался, когда хозяин жилплощади уснет, после чего взял телефон и ушел домой. Похищенное имущество продал знакомому за 250 руб., а вырученные деньги потратил на алкоголь.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.
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