Житель Богатовского района лишился телефона, уснув во время застолья

Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции осмотрели жилище, изъяли необходимые улики, опросили соседей потерпевшего. Было установлено, что следы взлома на входной двери и окнах отсутствуют.

У правоохранителей появилось предположение, что к краже может быть причастно лицо, которое имело свободный доступ в жилище. Потерпевший пояснил, что накануне к нему заходил знакомый, с которым они распивали спиртное. В ходе застолье хозяин, не рассчитав с количеством выпитого, заснул, а, проснувшись, обнаружил пропажу телефона.

Сотрудники полиции выяснили, где проживает предполагаемый злоумышленник и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 27-летний местный житель, который рассказал, что, находясь в гостях, он дождался, когда хозяин жилплощади уснет, после чего взял телефон и ушел домой. Похищенное имущество продал знакомому за 250 руб., а вырученные деньги потратил на алкоголь.