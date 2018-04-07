Житель Прикамья украл из магазина ящик для пожертвований

На кощунственное преступление решился молодой человек, житель города Губахи . Придя в местный магазин, он схватил ящик местного благотворительного фонда, куда покупатели жертвовали деньги на лечение больных детей, и скрылся с ним. Продавцы магазина вызвали полицию. По описанию злоумышленника удалось установить, задержать и доставить в дежурную часть.

«Задержанным оказался местный юноша, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — В ящике находились деньги в размере 2600 рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Максимальное наказание, которое может грозить задержанному — четыре года лишения свободы.