Силовики не исключили, что в ближайшее время появятся новые фигуранты по делу о пожаре в Зимней Вишне

Следователи пытаются установить обстоятельства страшного пожара, и выявить всех причастных к этой трагедии. В рамках этого СК России намерен изучить документы нескольких кемеровских структур. «Документы изъяты в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области , а также контролирующих органах. Сейчас их изучают», — уточнила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко В данный момент СК располагает большим массивом документов, полученных у местных органов власти, регионального МЧС и контролирующих органов. Пожар произошел в Кемерово 25 марта, погибли 64 человека, из них более 40 детей. Было заведено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности» и «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее смерть двух и более лиц». В данный момент под стражей находится семь человек, однако силовики не исключает, что количество может увеличиться. Семи фигурантам дела предъявлены обвинения. Сейчас они находятся вСИЗО. Ранее « Федерал Пресс » сообщал о том, что суд отказал им в переводе под домашний арест.