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Силовики не исключили, что в ближайшее время появятся новые фигуранты по делу о пожаре в Зимней Вишне
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Силовики не исключили, что в ближайшее время появятся новые фигуранты по делу о пожаре в Зимней Вишне 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следователи пытаются установить обстоятельства страшного пожара, и выявить всех причастных к этой трагедии. В рамках этого СК России намерен изучить документы нескольких кемеровских структур. «Документы изъяты в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах. Сейчас их изучают», — уточнила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
В данный момент СК располагает большим массивом документов, полученных у местных органов власти, регионального МЧС и контролирующих органов.
Пожар произошел в Кемерово 25 марта, погибли 64 человека, из них более 40 детей. Было заведено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности» и «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее смерть двух и более лиц».
В данный момент под стражей находится семь человек, однако силовики не исключает, что количество может увеличиться. Семи фигурантам дела предъявлены обвинения. Сейчас они находятся вСИЗО. Ранее «Федерал Пресс» сообщал о том, что суд отказал им в переводе под домашний арест.
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