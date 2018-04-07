Выбивал показания: в Башкирии осудят полицейского, избившего подозреваемого

Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из отделов МВД . 47-летнего мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, утром 9 сентября сотрудник полиции пришел с обыском в одну из квартир Стерлитамака . Хозяина подозревали в организации игорной деятельности. Мужчина оказался не разговорчивым. Тогда сотрудник в погонах решил выбить показания. Он приказал подчиненным одеть наручники на подозреваемого и начал его избивать.

— Совместно с представителями УФСБ подразделением собственной безопасности МВД дело было расследовано. В отношении подчиненных начальника решено не возбуждать уголовного дела, так как они не знали, насколько законным был приказ, который исполняли, — рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Обвиняемого взяли под стражу. Уголовное дело уже передали прокурору для обвинительного заключение. После его направят в суд.