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Выбивал показания: в Башкирии осудят полицейского, избившего подозреваемого
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Выбивал показания: в Башкирии осудят полицейского, избившего подозреваемого 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из отделов МВД. 47-летнего мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, утром 9 сентября сотрудник полиции пришел с обыском в одну из квартир Стерлитамака. Хозяина подозревали в организации игорной деятельности. Мужчина оказался не разговорчивым. Тогда сотрудник в погонах решил выбить показания. Он приказал подчиненным одеть наручники на подозреваемого и начал его избивать.
— Совместно с представителями УФСБ подразделением собственной безопасности МВД дело было расследовано. В отношении подчиненных начальника решено не возбуждать уголовного дела, так как они не знали, насколько законным был приказ, который исполняли, — рассказали в Следственном комитете Башкирии.
Обвиняемого взяли под стражу. Уголовное дело уже передали прокурору для обвинительного заключение. После его направят в суд.
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