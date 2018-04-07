Следователи начали проверку после пожара в Приморье 

Стало известно о пожаре в жилом доме 7 апреля.
В Следственном комитете России сообщают, что сильный пожар, случившийся в приморском Уссурийске, возможно, произошел из-за короткого замыкания проводки. Расследование трагедии продолжается.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за пожара, в результате которого погибли пять человек, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе СКР по Приморью.
Сейчас, по информации представителей ведомства, организована пожарно-техническая экспертиза.
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