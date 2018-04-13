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Житель Владивостока сломал палец пограничнику и получил за это условный срок
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Житель Владивостока сломал палец пограничнику и получил за это условный срок 

Prim.News 13 апреля 2018
Фото: Главный региональный
Преступление совершено в июне 2017 года.
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в июне 2017 года в акватории Амурского залива при задержании обвиняемого сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Так, обнаружив незаконную добычу водных биоресурсов, правоохранители приняли меры по пресечению противоправных действий нарушителя. При оформлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство), задержанный применил насилие к представителю власти, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде закрытого оскольчатого перелома фаланги пальца.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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