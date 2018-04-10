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Во Владивостоке осудили мужчину, который угнал машину собутыльника, совершил ДТП и заснул в ней
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Во Владивостоке осудили мужчину, который угнал машину собутыльника, совершил ДТП и заснул в ней 

Prim.News 10 апреля 2018
Фото: Primpress
Он получил условный срок.
Приговором Фрунзенского районного суда от 04.04.2018 житель Владивостока признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), сообщили в прокуратуре Фрунзенского района краевого центра Приморья.
Судом установлено, что 23 сентября 2017 года в ночное время обвиняемый в ходе совместного распития спиртного с потерпевшим в кафе по ул. Леонова вытащил у него из кармана ключи от автомобиля «Ниссан Куб», припаркованного возле заведения, и выехал на нем в сторону улицы Авраменко, где совершил наезд на металлический забор, после чего уснул прямо за рулем, где его и обнаружила мать владельца автомобиля.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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