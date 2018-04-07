Полицейские вернули жителю Приморья похищенный автомобиль 

В Артеме на улице Урицкого угнали автомобиль стоимостью 670 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Потерпевший сообщил, что его Toyota Prius был похищен прямо с придомовой стоянки. Также известно, что ранее автомобиль сдавался в аренду.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в угоне был задержан ранее судимый за мошенничество 36-летний житель Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания.
Похищенный автомобиль был обнаружен на придомовой парковке во Владивостоке и возвращен законному владельцу.