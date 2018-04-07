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СК опубликовал видео задержания главы управления УМВД Новгородской области
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СК опубликовал видео задержания главы управления УМВД Новгородской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. СК в своем официальном Telegram-канале опубликовал видео задержания главы управления экономической безопасности УМВД Новгородской области, который обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, обвиняемый в течение 10 лет незаконно получал ежемесячные денежные выплаты, полагающиеся ветеранам боевых действий, в результате им были похищены около 250 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка на озере Селигер.
На видеоролике продолжительностью 00.53 секунды запечатлен обвиняемый в сопровождении сотрудников ФСБ.
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