СК опубликовал видео задержания главы управления УМВД Новгородской области

По версии следствия, обвиняемый в течение 10 лет незаконно получал ежемесячные денежные выплаты, полагающиеся ветеранам боевых действий, в результате им были похищены около 250 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка на озере Селигер.