В Угличе огласили приговор бывшему директору похоронной службы

Мужчину признали виновным по статье «присвоение, совершенное с использованием служебного положения».

— В суде установлено, что, работая директором компании «Риком», мужчина возместил себе за счет средств организации сумму штрафа, наложенного на него как на должностное лицо, — рассказали в прокуратуре

Кроме того, он составил липовые договора по ремонту кровли на здании организации и похитил больше 108 тысяч рублей.

Бывший директор свою вину не признавал, утверждал, что его оговорили подчинённые. Тем не менее суд с ним не согласился и приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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