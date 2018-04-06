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В Угличе огласили приговор бывшему директору похоронной службы
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В Угличе огласили приговор бывшему директору похоронной службы 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Мужчину признали виновным по статье «присвоение, совершенное с использованием служебного положения».
— В суде установлено, что, работая директором компании «Риком», мужчина возместил себе за счет средств организации сумму штрафа, наложенного на него как на должностное лицо, — рассказали в прокуратуре.
Кроме того, он составил липовые договора по ремонту кровли на здании организации и похитил больше 108 тысяч рублей.
Бывший директор свою вину не признавал, утверждал, что его оговорили подчинённые. Тем не менее суд с ним не согласился и приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Сегодня полиция задержала 36-летнего ярославца, объявленного в федеральный розыск. Руководитель банка набрал кредитов на 223 миллиона и сбежал.
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