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На Украине у двух школьников изъяли мешок со снарядами
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На Украине у двух школьников изъяли мешок со снарядами 

РИА Новости Крым 36 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Крым. В Харьковской области задержаны 10— и 15-летний подростки, у которых правоохранители изъяли мешок с 43 снарядами. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Двух школьников задержали на железнодорожной станции «Лозовая». У них, по данным полиции, «обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд».
"Специалисты взрывотехнического управления областного полиции изъяли боеприпасы для проведения исследования. Со слов школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле станции «Лозовая», — рассказали в ведомстве.
По данному факту возбужденно уголовное дело, подросткам инкриминируется совершение преступления по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
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