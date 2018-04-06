На Украине у двух школьников изъяли мешок со снарядами

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Крым . В Харьковской области задержаны 10— и 15-летний подростки, у которых правоохранители изъяли мешок с 43 снарядами. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Двух школьников задержали на железнодорожной станции «Лозовая». У них, по данным полиции, «обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд».

"Специалисты взрывотехнического управления областного полиции изъяли боеприпасы для проведения исследования. Со слов школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле станции «Лозовая», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбужденно уголовное дело, подросткам инкриминируется совершение преступления по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».