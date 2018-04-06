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Во Львове задержали мужчину, который пытался продать гранату
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Во Львове задержали мужчину, который пытался продать гранату 

РИА Новости 51 минуту назад
КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Полиция задержала на пригородном вокзале во Львове мужчину, который пытался продать гранату, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
В пятницу вечером в полицию поступила информация, что на пригородном вокзале во Львове неизвестный мужчина предлагает прохожим приобрести у него гранату.
"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. У мужчины был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. Его изъяли и направили на экспертное исследование. Установлена личность злоумышленника. Им оказался 53-летний львовянин", — говорится в сообщении.
По данным полиции, выясняются обстоятельства происшествия и происхождение гранаты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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