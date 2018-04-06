Бывший ведущий программы «Суд идет» приговорен к 7 годам за мошенничество

В сети с негодованием обсуждают новость о том, что бывшему ведущему программы «Суд идет» адвокату Владимиру Резнику (Орешкину) вынесли приговор — семь лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.

Экс-ведущий популярной в народе программы «Суд идет», что когда-то транслировалась на канале Россия 1, Владимир Резник был на днях приговорен к семи годам колонии за мошенничество в особо крупных размерах. Следствие установило, что Резник был тесно связан с неким предпринимателем, которого не так давно обвиняли в незаконной финансовой деятельности. Владимир пообещал бизнесмену «оказать влияние на правоохранительные органы » и попросил в качестве аванса за услугу четыре с половиной миллиона рублей. Конечно, в итоге мужчина никакого влияния на следствие оказать не смог.

На днях состоялся суд, во время которого Резник полностью признал свою вину, а вот интернет-пользователи все еще не могут прийти в себя после шокирующей новости. «И как таких людей еще берут на Федеральные каналы? Или у нас везде воры?» «Мерзко… Люди его любили, смотрели выпуски программ, доверяли ему… А он обычный преступник» «Вот ничему его жизнь не научила. Попадался же уже… теперь пусть сидит и думает над своим поведением. Семь лет срок не малый»

Напомним, что нынешняя судимость не первая в послужном списке адвоката. В 2011 году Резник уже имел дело с властями, проходя по точно такой же статье — мошенничество. До первого ареста мужчина был знаменит на всю страну как Владимир Орешкин — ведущий программы «Суд идет» на канале Россия 1.