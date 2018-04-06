СК проверит чиновников на коррупцию после пожара в «Зимней вишне»

Следователи изъяли документы в подразделениях МЧС по Кемеровской области , местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителся Следственного комитета РФ. Кроме того, следователи проверяют отдельных кемеровских чиновников на коррупцию в связи с трагедией. «В ближайшее время следствием будет дана правовая оценка действиям еще ряда лиц, в том числе представителей контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников», — добавила представитель Следственного комитета РФ СКР продолжает устанавливать причастных к происшествию.