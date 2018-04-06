СК проверит чиновников на коррупцию после пожара в «Зимней вишне» 

Следователи изъяли документы в подразделениях МЧС по Кемеровской области, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителся Следственного комитета РФ.
Кроме того, следователи проверяют отдельных кемеровских чиновников на коррупцию в связи с трагедией.
«В ближайшее время следствием будет дана правовая оценка действиям еще ряда лиц, в том числе представителей контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников», — добавила представитель Следственного комитета РФ.
СКР продолжает устанавливать причастных к происшествию.