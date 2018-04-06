Следствие по делу полковника Захарова продлили на полгода

В пятницу в Басманном суде Москвы был продлен арест 200 тысяч рублей другого фигуранта дела — водителя полковника ФСБ Дмитрия Сенина Виктора Клуженкова. На этом же заседании сообщили о продлении следствия.

«Срок предварительного следствия продлен до 8 октября 2018 года», — говорится в материалах дела.

На данный момент завершено следствие по трем эпизодам. Речь идет о трех взятках размером 7 млн и 3,5 рублей и 800 тысяч долларов. Объем дела достиг 32 томов. Продолжается расследование еще двух эпизодов — получение взятки и превышение должностных полномочий.

Ранее у Захарченко изъяли более 9 млрд рублей в пользу государства. Обвиняемый настаивал на отмене решения суда, утвержадя, что это имущество «было отнято у стариков и детей».