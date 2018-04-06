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Следствие по делу полковника Захарова продлили на полгода
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Следствие по делу полковника Захарова продлили на полгода 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Следственный комитет продлил на полгода срок предварительного расследования по делу полковника МВД Дмитрия Захарова, сообщает ТАСС.
В пятницу в Басманном суде Москвы был продлен арест 200 тысяч рублей другого фигуранта дела — водителя полковника ФСБ Дмитрия Сенина Виктора Клуженкова. На этом же заседании сообщили о продлении следствия.
«Срок предварительного следствия продлен до 8 октября 2018 года», — говорится в материалах дела.
На данный момент завершено следствие по трем эпизодам. Речь идет о трех взятках размером 7 млн и 3,5 рублей и 800 тысяч долларов. Объем дела достиг 32 томов. Продолжается расследование еще двух эпизодов — получение взятки и превышение должностных полномочий.
Ранее у Захарченко изъяли более 9 млрд рублей в пользу государства. Обвиняемый настаивал на отмене решения суда, утвержадя, что это имущество «было отнято у стариков и детей».
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