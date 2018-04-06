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Начальник из женской колонии незаконно нажил на работе целый дом
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Начальник из женской колонии незаконно нажил на работе целый дом 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
39-летнего начальника отдела костромской колонии №3 признали виновным в получении взяток, узнал KOSTROMA.TODAY. Приговор накануне вынес Свердловский суд.
Как рассказали в областной прокуратуре, мужчина работал начальником производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных женской колонии №1. Как доказало следствие, в 2016 г. он стал сотрудничать с одной из фирм, которая поставляла в колонию комплектующие изделия.
Фирма активно платила мужчине за ценные сведения, которые позволяли ей заключать контракты с колонией, а также закупать там продукцию по выгодным ценам.
«Общая сумма взяток составила 363 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.
Деньги костромич тратил на то, чтобы погасить задолженность по кредитному договору, заключенному для приобретения жилого дома.
Суд, рассмотрев все обстоятельства, вынес суровый приговор. Бывший сотрудник колонии осужден к 3 годам лишения свободы, которые будет отбывать в условиях строгого режима.
Также он должен заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.
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