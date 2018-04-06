Начальник из женской колонии незаконно нажил на работе целый дом

39-летнего начальника отдела костромской колонии №3 признали виновным в получении взяток, узнал KOSTROMA.TODAY. Приговор накануне вынес Свердловский суд.

Как рассказали в областной прокуратуре , мужчина работал начальником производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных женской колонии №1. Как доказало следствие, в 2016 г. он стал сотрудничать с одной из фирм, которая поставляла в колонию комплектующие изделия.

Фирма активно платила мужчине за ценные сведения, которые позволяли ей заключать контракты с колонией, а также закупать там продукцию по выгодным ценам.

«Общая сумма взяток составила 363 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.

Деньги костромич тратил на то, чтобы погасить задолженность по кредитному договору, заключенному для приобретения жилого дома.

Суд, рассмотрев все обстоятельства, вынес суровый приговор. Бывший сотрудник колонии осужден к 3 годам лишения свободы, которые будет отбывать в условиях строгого режима.

Также он должен заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.