Школьник убил друга семьи и скрылся в Ростове‐на‐Дону

В Ростове‐на‐Дону возбудили уголовное дело в отношении 16‐летнего подростка, убившего мужчину. Как сообщила Rostovgazeta.ru, после совершения преступления парень скрылся.

Следствие установило, что в четверг 5 апреля подозреваемый, находясь у себя дома, поссорился с 29-летним

другом семьи. В ходе конфликта он взял в руки нож и нанес ему более 29 ударов. Мужчина умер на месте происшествия. Злоумышленнику удалось скрыться.

В настоящий момент подозреваемого разыскивают, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.