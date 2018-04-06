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Школьник убил друга семьи и скрылся в Ростове‐на‐Дону
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Школьник убил друга семьи и скрылся в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 1 час назад
В Ростове‐на‐Дону возбудили уголовное дело в отношении 16‐летнего подростка, убившего мужчину. Как сообщила Rostovgazeta.ru, после совершения преступления парень скрылся.
Следствие установило, что в четверг 5 апреля подозреваемый, находясь у себя дома, поссорился с  29-летним
другом семьи. В ходе конфликта он взял в руки нож и нанес ему более 29 ударов. Мужчина умер на месте происшествия. Злоумышленнику удалось скрыться.
В настоящий момент подозреваемого разыскивают, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
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