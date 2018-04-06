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СК рассказал подробности расследования трагедии в Кемерово
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СК рассказал подробности расследования трагедии в Кемерово 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Следствие продолжает устанавливать лиц, причастных к трагедии в Кемерово и все обстоятельства преступления. Об этом сообщила руководитель управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко через Telegram‐канал СК.
Изъято множество документов в подразделениях МЧС России по Кемеровской области, местных органах власти, а также контролирующих органах. Детально изучается процесс организации противопожарной безопасности и должностные инструкции лиц, которые должны были обеспечить безопасность в торговом комплексе
Светлана Петренко.
Проводятся ситуационная, пожарно-техническая, судебная, строительная и ряд других необходимых экспертиз. По уголовному делу обвинение предъявлено 7 фигурантам. Кроме того, деятельность отдельных чиновников проверяется на предмет коррупции.
Серия пожаров в торговых центрах началась в России с трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Возгорание унесло жизни 64 человек, из которых 41 — дети. Следом за ним, пожары прошлись по ТЦ Москвы и Тюмени.
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