СК рассказал подробности расследования трагедии в Кемерово

Следствие продолжает устанавливать лиц, причастных к трагедии в Кемерово и все обстоятельства преступления. Об этом сообщила руководитель управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко через Telegram‐канал СК.

Изъято множество документов в подразделениях МЧС России по Кемеровской области , местных органах власти, а также контролирующих органах. Детально изучается процесс организации противопожарной безопасности и должностные инструкции лиц, которые должны были обеспечить безопасность в торговом комплексе

Проводятся ситуационная, пожарно-техническая, судебная, строительная и ряд других необходимых экспертиз. По уголовному делу обвинение предъявлено 7 фигурантам. Кроме того, деятельность отдельных чиновников проверяется на предмет коррупции.