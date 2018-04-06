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Мужчина при помощи эвакуатора похитил и сдал на металлолом авто на Ставрополье
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Мужчина при помощи эвакуатора похитил и сдал на металлолом авто на Ставрополье 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники полиции задержали в Ставропольском крае местного жителя, который, воспользовавшись эвакуатором, украл автомобиль знакомого. Как сообщил портал Newstracker.ru, после злоумышленник сдал машину на металлолом.
Следствие установило, что в январе прошлого года мужчина воспользовался услугами эвакуатора. После он похитил автомобиль своего знакомого. Машина находилась возле дома. Вырученные денежные средства мужчина потратил на свои личные нужды.
По факту инцидента возбудили уголовное дело, но подозреваемый скрылся от следствия, и его объявили в федеральный розыск. Мужчину нашли на одной из автозаправочных станций. Он попытался убежать, но сотрудникам полиции удалось его задержать.
В настоящее время фигурант дела находится под стражей.
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