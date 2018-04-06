Мужчину осудят за нападение на журналистку в Дагестане 

Местный житель воспрепятствовал процессу видеосъемки и деятельности журналистки во время митинга у здания Дагестанского государственного кумыкского театра в Махачкале. Уголовное дело в отношении нарушителя направили в суд, сообщил сайт «Юга.ру».
Житель Дагестана 12 июня 2017 года повел себя неадекватно, стал мешать журналистке и разбил монитор видеокамеры. За агрессивное поведение мужчина предстанет перед судом.
Массовое избиение 15‐летней девочки, за которым наблюдало большое количество школьников, произошло в Санкт‐Петербурге. По данному факту сотрудники полиции организовали проверку.