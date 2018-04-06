Ещё
Мужчину осудят за нападение на журналистку в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину осудят за нападение на журналистку в Дагестане 

360tv.ru 1 час назад
Местный житель воспрепятствовал процессу видеосъемки и деятельности журналистки во время митинга у здания Дагестанского государственного кумыкского театра в Махачкале. Уголовное дело в отношении нарушителя направили в суд, сообщил сайт «Юга.ру».
Житель Дагестана 12 июня 2017 года повел себя неадекватно, стал мешать журналистке и разбил монитор видеокамеры. За агрессивное поведение мужчина предстанет перед судом.
Массовое избиение 15‐летней девочки, за которым наблюдало большое количество школьников, произошло в Санкт‐Петербурге. По данному факту сотрудники полиции организовали проверку.
360tv.ru: последние новости
СК рассказал подробности расследования трагедии в Кемерово Бывший военнослужащий армии США убил свою российскую жену в Италии и покончил с собой ‐ СМИ Эксперты предположили, кто может занять место «вора в законе №1» Шакро Молодого после его ареста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня11
Дуров отреагировал на получение британского гражданства43
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян468
Описана схема переправки российских наемников в Сирию283
Путин уволил одиннадцать генералов350
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение