Полицейские изъяли у мужчины синтетические наркотики на сумму 13 млн руб в Волгограде

Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 26‐летнего мужчины, который подозревается в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.

По информации

пресс-службы

Южной транспортной прокуратуры, в марте этого года подозреваемого задержали в Тракторозаводском районе на одной из железнодорожных станций. Сотрудники транспортной полиции обнаружили у мужчины более двух граммов наркотика синтетического происхождения.

После этого в доме подозреваемого полицейские провели обыск и обнаружили почти килограмм «синтетики» различных видов, стоимость которой составила почти 13 миллионов рублей. Запрещенные вещества были изъяты.

По версии следователей, мужчина начал сбывать наркотики на территории Волгограда весной 2016 года. На протяжении полутора лет он заказывал запрещенные вещества через интернет и получал их посредством закладок. После этого таким же способом он сбывал их более мелкими партиями своим клиентам.

За совершение данного преступления подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет.